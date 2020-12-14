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В КНР столкнулись два контейнеровоза: пять человек пропали без вести 

Мир24 и ещё 4 18 минут назад
В КНР столкнулись два контейнеровоза: пять человек пропали
Фото: «Мир 24» / Светлана Родина
Пять человек пропали без вести после столкновения двух контейнеровозов в устье реки Янцзы в Китае, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая,
Инцидент произошел ночью 13 декабря. На борту судна OCEANA возникли технические проблемы, после чего оно врезалось в контейнеровоз «Синьцишэн 69». В результате 16 членов экипажа последнего начали терпеть бедствие. Прибывшие в район крушения спасатели смогли обнаружить и вытащить из воды живыми 10 человек, а также одного погибшего.
Поисково-спасательная операция продолжается, к ней подключили вертолет и самолет. Без вести пропавшими пока считаются пять человек с судна «Синьцишэн 69».
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Китай
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