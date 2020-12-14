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Верхом на коне ограбили магазин и попали на видео 

Вадим Дроздов 53 минуты назад
10 декабря вооруженное ограбление верхом на коне совершили налетчики в бразильском штате Пернамбуку. Все вышло в духе вестернов. В то время, как один из преступников грабил магазин, напарник ожидал его верхом на транспортном средстве. Управившись менее чем за полминуты, бандиты скрылись. Полиция Бразилии признала, что пока не удалось поймать грабителей по горячим следам. При этом все происходящее было снято на камеру видеонаблюдения.
Происшествия , Видео
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