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Москва

Появилось видео пожара, выгнавшего рыбаков на лёд 

Вадим Дроздов 5 минут назад
В Приморском крае на одном из озер несколько десятков рыбаков были вынуждены спасаться от пожара на тонком льду. Причиной пожара стал неконтролируемый пал. К счастью, никто не пострадал. Спасателям даже не пришлось тушить пожар — это был обычный пал травы. Все происходящее снимали очевидцы на камеры мобильных телефонов. Видео быстро распространились в социальных сетях.
Пал травы — поджоги сухой прошлогодней травы. Каждую весну в России происходят массовые палы прошлогодней сухой травы. Палы травы — одна из двух главных причин лесных пожаров и главная причина торфяных.
Происшествия , Видео
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