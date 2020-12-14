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Беспорядки в США попали на видео 

Вадим Дроздов 53 минуты назад
13 декабря в Вашингтоне в США прошли акции протеста, которые переросли в столкновения митингующих с полицией. Сообщается, что, по крайней мере, восемь человек получили ранения. После акций протеста двое полицейских были госпитализированы с незначительными травмами. Согласно последним данным, правоохранительные органы задержали 23 человека, в том числе шесть из них подозреваются в нападении на сотрудников полиции.
В субботу митинг сторонников президента США Дональда Трампа прошел в Вашингтоне. На центральной площади в двух кварталах от Белого дома собралось около 2 тысяч человек. В этот же день произошла стрельба в американском городе Олимпия, где прошли столкновения сторонников и противников Трампа.
Происшествия , Видео , Дональд Трамп , МВД
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