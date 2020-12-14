Опубликовано видео землетрясений в Чечне 

13 декабря в Чечне было зарегистрировано по меньшей мере 6 землетрясений. Последнее зарегистрированное землетрясение оценивается в 2,9 балла.

«Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий», — сообщил представитель МЧС России

Никаких сообщений о пострадавших или каких-либо последствиях от землетрясения на данный момент не поступало.

10 декабря землетрясение произошло недалеко от Иркутска. В городе оно ощущалось на 5–6 баллов, однако в эпицентре интенсивность толчков достигла 7,6 балла. Информации о пострадавших и разрушениях также не поступало