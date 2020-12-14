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Москва

Дебош на крыле самолета попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Лас-Вегасе в США один из пассажиров самолета в аэропорту забрался на крыло воздушного судна и веселился. В итоге все закончилось падением на землю с крыла самолета. Выглядело все весьма болезненным. Мужчину сразу же скрутили сотрудники службы безопасности аэропорта, после чего его доставили в больницу. Дебоширу предстоит сдать ряд анализов на наличие различных веществ в крови. Следователи также полагают, что поведение мужчины может быть связано с психическим расстройством.
Пассажир залез на самолет авиакомпании Alaska Airlines, который должен был лететь в Портленд. Борт готовился к взлету, когда пилот заметил человека, направлявшегося к лайнеру.
Происшествия , Видео
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