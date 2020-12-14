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Москва

Видео вылетевшего на дорогу ковша экскаватора 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Нижнем Новгороде на проезжую часть вылетел оторвавшийся ковш экскаватора. Все происходящее было заснято на камеру видеорегистратора в одном из автомобилей, водитель которого чудом избежал столкновения с летящим ковшом.
Происшествие случилось на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде. Многотонный ковш от экскаватора упал на проезжую часть. Вследствие произошедшего никто не пострадал.
Происшествие случилось от падения экскаватора. Тяжелый ковш отвалился и покатился по склону, а затем оказался на дороге. Во время ЧП по трассе ехали машины. Однако никого из автомобилистов не задело. Кадры с места происшествия были опубликованы в социальных сетях.
Происшествия , Видео
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