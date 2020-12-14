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Российский подполковник выстрелил в лося и попал в охотника 

Lenta.ru 20 минут назад
Российский подполковник выстрелил в лося и попал в охотника
Фото: Илья Тимин / РИА Новости
В поселке Ольшаники Выборгского района Ленобласти российский подполковник выстрелил в лося, однако попал в охотника. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, в охотника случайно попал замначальника УМВД Приморского района по охране общественного порядка Андрей Леонов.
В воскресенье, 13 декабря, подполковник полиции выстрелил из ружья и попал в 59-летнего жителя поселка Первомайское. Мужчина был госпитализирован с тяжелым ранением живота в выборгскую районную больницу. Леонов был в числе двадцати человек, которые этим вечером охотились на лося.
Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в декабре российский подполковник получил срок за любовь к хинкали и салату из огурцов. Суд вынес приговор бывшему начальнику отдела полиции №5 «Дзержинский» управления МВД по Новосибирску Александру Гращенкову. Полицейский наел взяток на общую сумму в 53 тысячи рублей в кафе «Березка». Выяснилось, что он систематически получал от трех предпринимателей взятки, взамен оказывая им свое покровительство.
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Происшествия , Андрей Леонов , Александр Гращенков , МВД , Ленинградская область , Новосибирск , Новосибирская Область , Первомайский , Санкт-Петербург , Тульская Область
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