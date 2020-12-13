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Москва

Стал известен владелец Maybach, из которого велась стрельба в центре Москвы 

Деловая газета «Взгляд» 10 минут назад
Установлен владелец Maybach, из которого открыли стрельбу в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Автомобиль Maybach, из окна которого велась стрельба на Тверской улице в центре Москвы, оформлен на столичного предпринимателя, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Владелец машины, из которой велась стрельба, установлен. По предварительным данным, автомобиль принадлежит одному из столичных бизнесменов. Был ли он сам за рулем — сейчас выясняется», — сказал источник ТАСС.

Неизвестные открыли стрельбу из окна Maybach в центре Москвы
Ранее сообщалось, что на Тверской улице неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись. Полиция разыскивает данную машину, а также участников стрельбы. В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что инцидент произошел в 19.45 мск. Информация о пострадавших в полицию не поступала.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
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