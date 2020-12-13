Неизвестные открыли стрельбу из окна Maybach в центре Москвы

Полиция разыскивает неизвестных, которые устроили стрельбу из окна автомобиля Maybach на Тверской улице в центре Москвы . Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах

"Инцидент произошел вечером в воскресенье на Тверской улице. Неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись. В данный момент полиция разыскивает данную машину, а также участников стрельбы", — сказал собеседник агентства.

Со своей стороны ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России добавили, что по данному факту проводится проверка. "В 19:45 в службу "02" поступило сообщение о хлопках из проезжающего по Тверской улице автомобиля. По данному факту проводится проверка, разыскивается по указанным очевидцами приметам машина. Данных о пострадавших в полицию не поступало", — сказали в главке.