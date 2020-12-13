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В Челябинской области хулиганы избили сотрудника Росгвардии 

News.ru 1 час назад
В Челябинской области хулиганы избили сотрудника Росгвардии
Фото: РИА Новости
В Копейске Челябинской области группа хулиганов напала на сотрудника Росгвардии в алкомаркете. Они были задержаны полицией.
Инцидент произошёл, когда сотрудник Росгвардии вместе со своей женой делал покупки в магазине. При этом он был не при исполнении, сообщает РЕН ТВ.
Молодые люди, стоявшие в очереди в кассу, начали нецензурно выражаться и курить в помещении. Продавцы им сделали замечание, но хулиганы не отреагировали. Тогда росгвардеец попросил их покинуть магазин.
Когда сотрудник Росгвардии выходил из магазина, хулиганы напали на него и избили. Пострадавшего с многочисленными травмами увезли в больницу. Хулиганы были задержаны полиций. Идёт расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что на Судостроительной улице в Москве сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в 13-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу с пулевым ранением коленного сустава. В момент происшествия мужчина был не при исполнении.
Суд решил, что мужчина, обвиняемый в хулиганстве, будет находиться под домашним арестом. Ранее его уволили из полиции из-за этого инцидента.
Как писал NEWS.ru, простреливший ногу 13-летней девочке полицейский был пьян и домогался ребёнка.
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Комментарии
Происшествия , Росгвардия , РЕН ТВ , Копейск , Москва , Челябинская Область
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