В Петербурге обнаружили тело воевавшего на Донбассе добровольца 

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Петербуржец Андрей Чекин, воевавший добровольцем в Донбассе, найден мертвым в собственной квартире. Ранее его включил в «расстрельный список» украинский экстремистский сайт «Миротворец» (запрещен на территории России ).

Об инциденте в Мурино ( Ленинградская область ) сообщает РЕН ТВ . Соседи Чекина позвонили в полицию и пожаловались на шум из его квартиры. Прибывшие стражи порядка обнаружили в жилище мужчины жуткий беспорядок. Чекин с рассеченной головой лежал на полу.

Причины смерти добровольца пока неизвестны.

По данным СМИ, погибший ранее воевал за ДНР, поэтому экстремистский сайт «Миротворец» (запрещен в России) разместил его личные данные в разделе «найти и наказать».