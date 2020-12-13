В Петербурге обнаружили тело воевавшего на Донбассе добровольца 

Петербуржец Андрей Чекин, воевавший добровольцем в Донбассе, найден мертвым в собственной квартире. Ранее его включил в «расстрельный список» украинский экстремистский сайт «Миротворец» (запрещен на территории России).
Об инциденте в Мурино (Ленинградская область) сообщает РЕН ТВ. Соседи Чекина позвонили в полицию и пожаловались на шум из его квартиры. Прибывшие стражи порядка обнаружили в жилище мужчины жуткий беспорядок. Чекин с рассеченной головой лежал на полу.
Причины смерти добровольца пока неизвестны.
По данным СМИ, погибший ранее воевал за ДНР, поэтому экстремистский сайт «Миротворец» (запрещен в России) разместил его личные данные в разделе «найти и наказать».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Владимир Познер прокомментировал сообщение о том, что украинские радикалы внесли его в свою базу ненависти.