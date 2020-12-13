Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В Петербурге обнаружили тело воевавшего на Донбассе добровольца 

Майк Габриелян 26 минут назад
В Петербурге обнаружили тело воевавшего на Донбассе добровольца
Фото: РИА Новости
Петербуржец Андрей Чекин, воевавший добровольцем в Донбассе, найден мертвым в собственной квартире. Ранее его включил в «расстрельный список» украинский экстремистский сайт «Миротворец» (запрещен на территории России).
Об инциденте в Мурино (Ленинградская область) сообщает РЕН ТВ. Соседи Чекина позвонили в полицию и пожаловались на шум из его квартиры. Прибывшие стражи порядка обнаружили в жилище мужчины жуткий беспорядок. Чекин с рассеченной головой лежал на полу.
Причины смерти добровольца пока неизвестны.
Массовая драка произошла в центре Москвы
По данным СМИ, погибший ранее воевал за ДНР, поэтому экстремистский сайт «Миротворец» (запрещен в России) разместил его личные данные в разделе «найти и наказать».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Владимир Познер прокомментировал сообщение о том, что украинские радикалы внесли его в свою базу ненависти.
Видео дня. Мэр обвинил россиян в нежелании работать за 15 тысяч в Башкирии
Происшествия , Владимир Познер , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
00:27
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
Происшествия
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
00:51
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
США
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
02:00
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
00:54
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
Пожары
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
03:41
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
В мире
Протесты в Париже попали на видео
00:44
Протесты в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение