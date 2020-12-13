Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые страшные истории про террористов
Самые страшные истории про террористов Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Чечне зафиксировали второе за сутки землетрясение 

РИА Новости 1 час назад
Второе за сутки землетрясение зафиксировано в Чечне, разрушений нет, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС по республике.
В 00.30 в Чечне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.

"В 14.40 (мск) на территории Чеченской республики зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе", — говорится в сообщении ведомства.

В Чечне произошло землетрясение
Оперативная дежурная смена собрала и обработала информацию из районных диспетчерских служб — сведений о каких-либо последствиях подземных толчков не поступало.
Последние новости
Умер Валентин Гафт Умер Валентин Гафт Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Россия расширила санкции против Украины Россия расширила санкции против Украины
Происшествия , Видео , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
00:51
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
США
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
02:00
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
Происшествия
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
00:27
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
Происшествия
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
00:54
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
Пожары
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
03:41
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
В мире
Протесты в Париже попали на видео
00:44
Протесты в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение