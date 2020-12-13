В Чечне зафиксировали второе за сутки землетрясение 

Второе за сутки землетрясение зафиксировано в Чечне, разрушений нет, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС по республике.
В 00.30 в Чечне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.
"В 14.40 (мск) на территории Чеченской республики зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе", — говорится в сообщении ведомства.
Оперативная дежурная смена собрала и обработала информацию из районных диспетчерских служб — сведений о каких-либо последствиях подземных толчков не поступало.