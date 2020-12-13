Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые страшные истории про террористов
Самые страшные истории про террористов Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Новосибирске пожар уничтожил питомник для 180 собак 

News.ru 27 минут назад
Питомник для 180 собак сгорел в Новосибирске
Фото: 54.mchs.gov.ru
В Октябрьской районе Новосибирска на улице Якушева сгорел питомник для собак «Верность». Он работал в городе больше десяти лет.

Предварительная площадь пожара — 60 кв.м. Внутри помещений людей не обнаружено, — заявили в МЧС.

Спасатели эвакуировали 32 собаки, а работники объекта спасли ещё 148 животных. Администратор приюта Оксана Малашкевич рассказала, что пока неизвестно, сколько животных погибло.

Могу сказать только одно — сгорело всё. У нас было около 180 собак. Многие погибли, — цитирует зоозащитницу «КП-Новосибирск».

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что пожар начался в 14:00 по местному времени. Он произошёл на кухне, после чего вспыхнули деревянные вольеры. По предварительным данным, погибло шесть животных.

Многие собаки разбежались. Мы не знаем сейчас, как их будем искать и где ловить. У нас сгорело всё, вплоть до корма и мяса, которыми мы кормили питомцев, — заявила Малашкевич.

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство природных ресурсов поддержало идею финансировать приюты для животных на средства из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Идея представлена на рассмотрение главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.
Видео дня. Мэр обвинил россиян в нежелании работать за 15 тысяч в Башкирии
News.ru: последние новости
СК не возбудил дело после потасовки на съёмках Собчак в уральском храме СК не возбудил дело после потасовки на съёмках Собчак в уральском храме МВД задержало подозреваемых в хищении 122 млн рублей у клиентов Сбербанка МВД задержало подозреваемых в хищении 122 млн рублей у клиентов Сбербанка Один человек погиб при пожаре в доме на Цветном бульваре в Москве Один человек погиб при пожаре в доме на Цветном бульваре в Москве
Комментарии 1
Происшествия , Дмитрий Кобылкин , МЧС , Госдума , Минприроды , Башкортостан , Новосибирск , Новосибирская Область , Октябрьский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
00:54
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
Пожары
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
03:41
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
В мире
Протесты в Париже попали на видео
00:44
Протесты в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Общество
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение