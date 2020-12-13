Посторонние лица не имели доступа в палату блогера Алексея Навального, который провел в омской городской больнице скорой медицинской помощи № 1 почти двое суток в состоянии комы, поэтому возможности повторно отравить его ни у кого не было. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС заведующий отделением острых отравлений омской больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
Газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники сообщила, что, когда Навальный в состоянии комы находился в омской больнице, якобы была предпринята вторая попытка отравить его. По версии издания, с этой целью сотрудники российских спецслужб проникли в больницу.
"Никаких вопросов ни с чьей стороны к нам не возникало. Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца. Не было отравления ни первичного, ни вторичного. Это информационная "утка", все раскручивается ради каких-то определенных целей", — сказал Сабаев.
Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа — ему стало плохо в самолете. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что тот подвергся воздействию отравляющего вещества. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека в четверг посетовал на то, что западные страны, ведущие расследование инцидента, не предоставляют России материалы, подтверждающие наличие яда в организме Навального, что не позволяет начать собственное расследование.