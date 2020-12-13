"Никаких вопросов ни с чьей стороны к нам не возникало. Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца. Не было отравления ни первичного, ни вторичного. Это информационная "утка", все раскручивается ради каких-то определенных целей", — сказал Сабаев.