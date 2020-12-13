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Москва

В одном из магазинов Санкт-Петербурга нашли бомбу 

Свободная пресса 12 минут назад
В магазине Петербурга нашли бомбу
Фото: РИА Новости
Самодельное взрывное устройство нашли в одном из магазинов Санкт-Петербурга.
Как передаёт РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, бомбу обнаружили сотрудники магазина Академический».
В примерочной торговой точки они обратили внимание на странный пакет т сока «Добрый». При этом от него исходил запах горюче-смазочных материалов.
Вызванные на место чрезвычайной ситуации сапёры установили, что в коробку сока были вставлены два воспламенителя из световых ламп, а также провода в изоляции, подсоединённые к часам.
В настоящее время устройство уже изъято. По факту обнаружения самодельной бомбы возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют, кто оставил бомбу в магазине. Расследование осложняется из-за того, что в «Академическом» отсутствуют кыамеры видеонаблюдения.
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Происшествия , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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