Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Охотник принял сына за оленя и застрелил его 

Lenta.ru 34 минуты назад
Охотник из Огайо застрелил сына, приняв его за оленя
Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»
Охотник из американского города Элирия, штат Огайо, случайно застрелил сына, приняв его за оленя. Об этом сообщает местная газета The Columbus Dispatch.
2 декабря 63-летний Брэдли Смит отправился с 28-летним сыном Эндрю и приятелями на охоту. Все собравшиеся, помимо Эндрю, были опытными охотниками и последние 20 лет регулярно приезжали в округ Делавэр, чтобы поохотиться на белохвостых оленей.
Стрельба началась около 17:45 по местному времени. Поскольку наступили сумерки, охотники в обязательном порядке должны были носить охотничью одежду оранжевого цвета. Эндрю забыл надеть яркие вещи и вышел в открытую местность.
Брэдли в потемках принял сына за оленя и выстрелил. Эндрю погиб на месте. Против охотника не выдвинули обвинений, поскольку убийство произошло по вине самой жертвы, нарушившей правила безопасности.
Ранее сообщалось, что охотник принял мужчину за оленя и застрелил его вблизи озера Ред-Лейк в американском штате Миннесота. Представитель шерифа отметил, что на жертве не было типичной огненно-рыжей или другой хорошо заметной одежды.
Видео дня. 50 лет спустя расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
Последние новости
Академик сравнил риск заразиться COVID-19 при разговоре и кашле Академик сравнил риск заразиться COVID-19 при разговоре и кашле Глава центра Гамалеи раскрыл срок действия вакцины «Спутник V» Глава центра Гамалеи раскрыл срок действия вакцины «Спутник V» Алиев обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня в Карабахе Алиев обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Комментарии 8
Происшествия , Брэдли Смит , Делавэр , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Общество
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Катастрофы
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
00:22
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
Общество
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
00:42
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
Происшествия США
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
00:22
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
00:54
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
Происшествия
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
00:19
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение