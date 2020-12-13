Как сообщил адвокат Сергей Бадамшин , постановление обжаловано и отменено, передаёт ТАСС.

Конфликт между живущими в монастыре и коллегами Собчак возник летом 2020 года, когда телеведущая со съёмочной группой прибыла на Урал для съёмок фильма о монастыре. 27 июня Собчак заявила, что на неё и её спутников напали, при этом у режиссёра документальной ленты Сергея Ерженкова был диагностирован перелом кисти.

По поводу воспрепятствования законной деятельности журналистов. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, соответствующее постановление мы обжаловали, и оно было отменено вышестоящим прокурором. На данный момент доследственная проверка продолжается, — пояснил адвокат.

В полиции Среднеуральска сообщили, что доследственная проверка выявила в действиях оппонентов Собчак признаки преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса России «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». В СК ситуацию не прояснили.

Собчак опубликовала фильм «Монастырь особого назначения» 20 июля. Он рассказывает о жизни в монастыре, нравах его обитателей и о его настоятеле — скандальном схиигумене Сергии . Он один из самых скандальных клириков. Настоятель 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В июне его подвергли церковному суду и отстранили от богослужений, в ответ схиигумен забаррикадировался в монастыре. На защиту обители поспешили казаки и другие и священнослужители, а также ряд известных личностей.

Как писал NEWS.ru, Ксения Собчак назвала «шахидками» монахинь отца Сергия за то, что они готовы пойти не только на смерть, но и на другие крайние меры ради своего духовника. Накануне десятки послушниц из Среднеуральского женского монастыря заявили, что готовы отдать жизнь за отлучённого от церкви Сергия Романова.