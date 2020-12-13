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Метель отрезала Норильск от «большой земли» 

News.ru 33 минуты назад
Метель отрезала Норильск от «большой земли»
Фото: Unsplash
Норильск оказался отрезан от других населённых пунктов из-за сильной метели, обрушившейся на город.
ГИБДД закрыло трассу Норильск — Кайеркан — Алыкель для всех видов транспорта, таким образом, жители не могут добраться даже в другой район города, передаёт РЕН ТВ.
Кроме того, запрет движения транспорта категории «В» введён на трассе Норильск — Талнах.
Видимость в городе не превышает нескольких метров, сугробы намело выше человеческого роста. Жители делятся кадрами «снежного ада» в соцсетях.
Как писал NEWS.ru, в якутском посёлке Тикси пурга и ураганный ветер чуть не унесли Деда Мороза, якутского Чысхаана и их свиту. Сказочные зимние персонажи пытались зажечь огни на новогодней ёлке.
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Происшествия , ГИБДД , РЕН ТВ , Красноярский Край , Норильск , Республика Саха (Якутия) , Тикси
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