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В Москве скончались еще 72 пациента с COVID-19 

Газета.Ru 2 часа назад
В Москве скончались еще 72 пациента с COVID-19
Фото: РИА Новости
В Москве скончались еще 72 пациента с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает столичный оперштаб. Общее число летальных исходов достигло 9 870 умерших.
Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они также получили положительный результат анализов на COVID-19. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 71 млн заболевших, свыше 50 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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