В Москве скончались еще 72 пациента с COVID-19 

Москве скончались еще 72 пациента с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает столичный оперштаб. Общее число летальных исходов достигло 9 870 умерших.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они также получили положительный результат анализов на COVID-19. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 71 млн заболевших, свыше 50 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.