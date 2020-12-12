Каскадер упал с БТР в Москве и попал в реанимацию

Каскадер упал с БТР в московской крепости каскадеров «Сетуньский Стан», он находится в реанимации с переломом черепа и сотрясением, сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, врачи диагностировали у каскадера переломы костей черепа и сотрясение головного мозга. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, передает телеканал «360»

«Сетуньский Стан» — спортивно-культурная площадка, стилизованная под крепость славян, которая является базой каскадеров.