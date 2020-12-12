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Москва

Полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих 

Газета.Ru 29 минут назад
Полиция Парижа оказала жесткое сопротивление протестующим
Фото: РИА Новости
В Париже полицейские применили водометы для разгона протестующих. Об этом сообщает РИА "Новости".
В столице Франции проходит акция протеста против законопроекта "О глобальной безопасности". Колонна из людей достигла площади Республики. Агентство уточняет, что из толпы в сторону сотрудников правоохранительных органов бросали петарды и бутылки. В ответ полиция начала оттеснять толпу. В Париже продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности.
Согласно документу, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в €45 тыс.
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Происшествия , МВД , Париж , Франция
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