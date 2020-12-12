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Россиянин сгорел вместе с домом и 30-ю собаками 

Майк Габриелян 46 минут назад
Россиянин сгорел вместе с домом и 30-ю собаками
Фото: РИА НОВОСТИ
В Нижнем Новгороде мужчина-заводчик сгорел в собственном доме вместе с 30 щенками. Инцидент произошёл сегодня, около 16.40. Об этом сообщает нижегородское управление МЧС.
Спасатели рассказали, что вспыхнул частный дом на улице Кисловодская. Приехавшие огнеборцы потушили огонь на площади 56 кв. м.

«На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины, 1968. Также на пожаре погибли 30 собак. Причина пожара — устанавливается», — сказано в сообщении МЧС.

Ведомство опубликовало фото с места трагедии. Изначально в соцсетях предположили, что речь может идти о частном приюте для животных. Однако позже РИА Новости со ссылкой на спасателей уточнило, что погибший был заводчиком. При пожаре «какое-то количество собак спаслось». Пока их не могут пересчитать, они разбежались.

«По непроверенным данным, погибший мужчина был заводчиком, разводил собак. В основном погибли щенки», — рассказали в нижегородском МЧС.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Воронеже сгорел домашний приют для бродячих собак и кошек.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости
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