ФСБ задержала укравших 122 млн рублей мошенников 

Сотрудники угрозыска и ФСБ задержали мошенников, укравших более 122 млн рублей с банковских счетов в разных регионах России. Злоумышленники пользовались незамысловатой схемой: подделывали паспорта своих жертв, шли в салоны связи, перевыпускали симки и получали доступ к банковским личным кабинетам. Об этом сообщает сайт МВД России.
На сегодня установлены трое потерпевших. Причиненный им ущерб превысил 122 млн рублей. В полиции отметили, что поймать злодеев помогли аналитики "Сбербанка".
«Благодаря кропотливой аналитической работе правоохранительных органов и сотрудников ПАО «Сбербанк» подозреваемые в совершении преступлений были установлены. Они тщательно старались замаскировать свою криминальную схему», — заявили в МВД.
При обыске у подозреваемых нашли банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты.
Двух задержанных — жителей столицы — заключили под стражу.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, одним из потерпевших является бизнесмен и экс-депутат красноярского Заксобрания Анатолий Быков. Его арестовали по подозрению в организации в 2005 году заказного убийства бизнесмена, занимавшегося переработкой отходов. Когда Быков находился в сизо, с его счета пропало более миллиона рублей. Он подал заявление о краже в полицию.
Ранее «Рамблер» сообщал о похожем случае: мошенник по поддельным документам восстановил сим-карту директора фирмы, получил доступ к его счету, и перечислил деньги на свои счета.