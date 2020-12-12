Полиция нашла укравших деньги со счетов бизнесмена Быкова 

Как выяснилось, злоумышленники, задержанные за хищение 122 млн рублей у клиентов «Сбера» , также украли средства у красноярского предпринимателя.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МВД . В сентябре бизнесмен и политик Анатолий Быков заявил, что после ареста с его банковского счёта пропало более шести миллионов рублей. Это произошло пока предприниматель находился в СИЗО в Красноярске.

Быкова задержали 7 мая по подозрению в организации убийства двух членов его преступной группы в 1994 году. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение. Также в отношении политика расследуются ещё два уголовных дела — о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.