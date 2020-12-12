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Москва

Полиция нашла укравших деньги со счетов бизнесмена Быкова 

Говорит Москва 54 минуты назад
Полиция нашла укравших деньги со счетов бизнесмена Быкова
Фото: ТАСС
Как выяснилось, злоумышленники, задержанные за хищение 122 млн рублей у клиентов «Сбера», также украли средства у красноярского предпринимателя.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МВД. В сентябре бизнесмен и политик Анатолий Быков заявил, что после ареста с его банковского счёта пропало более шести миллионов рублей. Это произошло пока предприниматель находился в СИЗО в Красноярске.
Быкова задержали 7 мая по подозрению в организации убийства двух членов его преступной группы в 1994 году. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение. Также в отношении политика расследуются ещё два уголовных дела — о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.
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Происшествия , Анатолий Быков , Сбербанк России , МВД , ФСИН , РИА Новости , Красноярск , Красноярский Край
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