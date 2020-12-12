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Изрезанный труп футболиста обнаружили в мусорке под Петербургом 

Майк Габриелян 51 минуту назад
В Шлиссельбурге в мусорном контейнере нашли искромсанный ножом труп 20-летнего футболиста, завернутый в одеяло. Друг погибшего заявил, что убийство могла совершить «дурная компания» «под порывом» наркотиков.
Убитого обнаружили накануне около полудня, в контейнере у дома №6 на улице Кирова. На труп наткнулся водитель мусоровоза. Погибший жил в доме напротив мусорки. В мае этого года ему исполнилось 20 лет. Он занимался футболом, сообщает 47news.
В подмосковной мусорке нашли расчлененку
Следователи считают, что юношу жестоко убили: его тело было искромсано ножом.

«В мусорном контейнере в городе Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области обнаружено тело 20-летнего молодого человека с множественными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки, конечностей, перевязанного и завернутого в покрывало», — говорится в сообщении СКР.

Друг погибшего рассказал о своей версии: дурная компания, которая, скорее всего, употребляла наркотики.
Его цитирует сайт 78.ru:

«Под порывом этого они сделали это чудовищное зрелище с Вовой. Я не знаю, кто это мог быть, у меня нет догадок».

Он добавил, что убийцей может оказаться любой знакомый погибшего.
Издание «Невские новости» сообщает, что погибший — Владимир С. Он был подающим надежды футболистом, играл в турнирах области. В его соцсетях много фотографий с кубками и наградами. Знавшие его люди пишут, что он был добрым и позитивным человеком.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Турции футболист убил 5-летнего сына с симптомами COVID-19.
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Происшествия , Видео , СКР , 47news.ru
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