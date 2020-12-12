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Москва

Столичному ресторану, в котором состоялся концерт певца Niletto, грозит штраф 

Вечерняя Москва 28 минут назад
Бару-ресторану в Москве, в котором 11 декабря прошел концерт музыканта Niletto, грозит закрытие на срок до 90 суток за нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в столице в субботу, 12 декабря, в Telegram-канале.
Ресторан находится по адресу улица Лесная, дом 20, строение 5.
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Согласно данным оперштаба, во время концерта специалистами были выявлены грубые нарушения социального дистанцирования, зрители также не соблюдали масочный режим и не надевали перчатки.

— Ресторану грозит штраф до 300 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что посетители подмосковных кафе и ресторанов в период новогодних праздников должны будут предоставить отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.
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