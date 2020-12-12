Угрожал взорвать банк: инцидент в Ростове-на-Дону

«В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Ростову-на-Дону, поступило сообщение, что в помещение одного из банков города зашел мужчина и, угрожая сотрудникам банка, потребовал от них отдать ему денежные средства», — рассказали в пресс-службе ведомства.