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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пскова 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Пскова
Фото: СК РФ
В аэропорту Пскова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, экипаж воздушного судна компании «Аэроконтроль» не пострадал, а сам самолет повреждений не получил.

«Благодаря оперативным действиям команды аэропорта самолет уже вернули на ось взлетно-посадочной полосы и отбуксировали на стоянку аэропорта», — уточнил губернатор в Instagram.

Компания осуществляет летную проверку оборудования в воздушных гаванях.
Также известно, что из-за обледенения полосы прибывший из города Минводы самолет «Руслайн» сел на запасной аэродром в Петербурге. Кроме того, в связи с непогодой был перенесен субботний рейс из Москвы.
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Происшествия , Михаил Ведерников , Москва , Псков , Псковская Область , Санкт-Петербург
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