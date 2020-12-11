Неизвестный обстрелял детский сад в Москве 

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По предварительной информации, один человек получил ранения.

Очевидцы слышали по крайней мере три выстрела. Предположительно, стрельба велась из дома напротив.

Инцидент произошел вечером, когда родители забирали детей из сада. По предварительной информации, ранен один взрослый.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Информация проверяется.

Как сообщал «Рамблер», житель Новой Москвы открыл огонь по соседям из травматического оружия. 29-летний местный житель поссорился со своими соседями. В разгар конфликта мужчина схватился за оружие и начал стрелять в своих оппонентов. В итоге пострадали двое: 34-летний мужчина получил ранение голени, в 33-летнего попали три пули. Оба были госпитализированы.