В Дагестане 300 краснокнижных тюленей найдены мертвыми

На побережьях Каспийска Махачкалы были найдены туши 272 мертвых каспийских тюленей, которые занесены в Красную книгу. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу территориального управления Росрыболовства

Как рассказали в пресс-службе, специалисты ведомства обнаружили их за четыре дня проверки на побережьях от Махачкалы до Сулака и Самура.