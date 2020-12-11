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Москва

В Дагестане почти 300 краснокнижных тюленей обнаружены мертвыми 

Газета.Ru 1 час назад
В Дагестане 300 краснокнижных тюленей найдены мертвыми
Фото: depositphotos.com
На побережьях Каспийска и Махачкалы были найдены туши 272 мертвых каспийских тюленей, которые занесены в Красную книгу. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу территориального управления Росрыболовства.
Как рассказали в пресс-службе, специалисты ведомства обнаружили их за четыре дня проверки на побережьях от Махачкалы до Сулака и Самура.
Минприроды и Генпрокуратура уже инициировали расследование. Причина массовой гибели редких животных пока не установлена. По предварительной версии, это произошло из-за вспышки вирусной инфекции.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Минприроды , Росрыболовство , Интерфакс , Азербайджан , Каспийск , Махачкала , Республика Дагестан , Самур , Сулак
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