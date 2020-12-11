В Москве заочно арестовали украинского нацгвардейца

Украинский военный Виталий Маркив заочно арестован в России по обвинению в убийстве двух человек в Донбассе. Соответствующее решение санкционировал Басманный суд Москвы

Следствие заочно предъявило обвинение Маркиву и объявило его в международный розыск. Нацгвардейцу вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды.

Российские следователи возбудили дело в отношении украинского военнослужащего из-за событий, произошедших на юго-востоке Украины в 2014 году. В районе села Андреевка под Славянском тогда погиб итальянский репортёр Андреа Роккели и его переводчик, правозащитник из России Андрей Миронов , передаёт «Интерфакс».

В 2017 году Маркива, имеющего украинское и итальянское гражданство, арестовали в Италии, куда он приехал, чтобы навестить мать. Впоследствии он был приговорён к 24 годам тюрьмы, но 3 ноября апелляционный суд Милана оправдал его и снял все обвинения в убийстве.