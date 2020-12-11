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Суд в Москве заочно арестовал украинского нацгвардейца за двойное убийство 

Newsru.com 1 час назад
В Москве заочно арестовали украинского нацгвардейца
Фото: РИА Новости
Украинский военный Виталий Маркив заочно арестован в России по обвинению в убийстве двух человек в Донбассе. Соответствующее решение санкционировал Басманный суд Москвы.
Следствие заочно предъявило обвинение Маркиву и объявило его в международный розыск. Нацгвардейцу вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти или вражды.
Российские следователи возбудили дело в отношении украинского военнослужащего из-за событий, произошедших на юго-востоке Украины в 2014 году. В районе села Андреевка под Славянском тогда погиб итальянский репортёр Андреа Роккели и его переводчик, правозащитник из России Андрей Миронов, передаёт «Интерфакс».
В 2017 году Маркива, имеющего украинское и итальянское гражданство, арестовали в Италии, куда он приехал, чтобы навестить мать. Впоследствии он был приговорён к 24 годам тюрьмы, но 3 ноября апелляционный суд Милана оправдал его и снял все обвинения в убийстве.
Как сообщал NEWS.ru, трое вооружённых мужчин пытались прорваться в Россию из Украины. Впоследствии стало известно, что это была спецоперация СБУ по захвату россиянина, воевавшего ранее в Донбассе на стороне ополченцев.
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Происшествия , Виталий Маркив , Андрей Миронов , СБУ , Интерфакс
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