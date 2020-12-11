В Байкал попали отходы бывшего ЦБК 

В озеро Байкал попали неочищенные стоки, оставшиеся от отходов целлюлозно-бумажного комбината. Предельно-допустимая концентрация вредных веществ в них была превышена в 400 раз, сообщает Росприроднадзор.

«Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали, что стоки надшламовых вод, изъятых из карт-накопителей на промышленной площадке ОАО «БЦБК», попадают в озеро Байкал с 400-кратными превышениями ПДК вредных веществ. За их очистку отвечает МУП КОС «БМО», — отмечают в ведомстве.

МУП КОС «БМО» — это муниципальным предприятием Байкальска «Канализационные очистные сооружения». Летом 2020 года иркутские власти заключили с ним контракт на работы по понижению уровня ливневых и талых вод (надшламовых) в картах-накопителях. Уже в августе на площадке ЦБК заработала система локальных очистных сооружений, которая производила первичную очистку жидкости из карт. После этого вода проходила доочистку в канализационных сооружениях Байкальска, затем попадала в озеро.

«Качество воды, которая прошла доочистку, соответствует необходимым нормативам», — утверждал исполняющий обязанности зампредседателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов.

Однако 18 сентября Росприроднадзор обратился в суд с иском к муниципальному предприятию с требованием запретить сброс надшламовых вод в Байкал. Ведомство выиграло дело. Решение вступило в силу 11 декабря.

Власти Байкальска подчеркивают, что работа по понижению уровня надшламовых вод в накопителях с отходами была завершена еще летом. Поэтому, по словам главы Байкальска Василия Темгеневского, на момент вынесения судебного решения сбросы уже не производись. Он также отметил, что решение об очистке стоков сначала на локальной установке, затем на муниципальных сооружениях с дальнейшим сбросом в Байкал принималось коллегиально на совещании у губернатора с участием надзорных органов. Темгеневский не считает, что Байкал могли загрязнить именно стоки, сброшенные из городской канализации, так как, по его словам, канализационно-очистные сооружения города «работают качественно».

Галина Тюрнева Вот что о сливе отходов говорит журналист иркутской телекомпании «Тивиси»

«Сложно сказать, что именно там произошло. Но мы прекрасно знаем, что все отходы вредных веществ, которые хранились на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, до сих пор имеют огромное негативное влияние на озеро Байкал. Все отходы комбината, которые копились десятилетиями, сейчас находятся в карт-накопителях, это поля около комбината. Сейчас никаких очистных сооружений там не стоит, то есть все залежи просто лежат рядом с комбинатом. Иркутская область пока не может найти стратегию, чтобы эти вредные отходы каким-то образом утилизировать. Они все стоят вблизи берега, около озера Байкал, пока по ним движений никаких не происходит. Любое паранормальное явление, любое землетрясение, любые большие осадки приводят к тому, что карты переполняются, и вредные вещества поступают непосредственно в озеро Байкал».

Байкал относится к сейсмоопасным регионам. Например, за минувшие сутки возле озера произошло два землетрясения. Летом подобные толчки могли привести к выходу сточных вод из хранилищ, предполагает Галина Тюрнева.

Опасность представляют не только поверхностные стоки, но и отходы внутри хранилищ, которые через подземные воды могут попадать в Байкал, говорит директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Виктор Данилов-Данильян директор института водных проблем РАН

«Накопленные там отходы представляют собой окорье — так называются куски коры (она образуется, когда на ЦБК привозят лес и сдирают с бревен кору). Эта кора не шла ни в какое производство, а просто складировалась и гнила. Получается дьявольская смесь всевозможных токсинов и черт знает чего. И это благополучно постоянно через подземные воды (а иногда и по поверхности) шло и продолжает идти в Байкал. Но поступают эти отходы на определенную глубину. Это, безусловно, вредно, но это происходит медленно. Процесс протекает без каких-то взрывов и вспышек, поэтому он относительно мало заметен. Но событие, о котором вы говорите и спрашиваете меня, это, судя по всему, именно событие, а не вялотекущий процесс. Там что-то стряслось, что — я не могу себе представить, может быть, пытались каким-то образом эти карты вскрывать, вынимать эти отходы, может быть, направлять их на перезахоронение или на переработку, не знаю».

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, проработавший почти 50 лет, закрыли в 2013 году. После его работы осталось более 6 млн кубометров опасных отходов.