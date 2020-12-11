Взрыв в Карачаево-Черкесии: СК возбудил дело

По факту взрыва в Карачаево-Черкесии , в результате которого пострадали сотрудники силовых ведомств, Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом сообщает сайт регионального отделения СК.

Известно, что по данному делу работает группа следователей и криминалистов, кроме того, привлечены взрывотехники.

Напомним, ранее в пятницу, 11 декабря стало известно, что возле управления ФСБ в Карачаево-Черкессии прогремел взрыв, пишет «Интерфакс». В результате инцидента пострадали шесть человек: пятеро из них — полицейские, шестой — сотрудник ФСБ, отмечает Ura.ru.

Это уже второй взрыв за день. Ранее утром неизвестный взорвал там же самодельное взрывное устройство, но никто не пострадал. Место происшествия оцепили сотрудники полиции. Спустя пять часов за оцепление прорвался смертник и устроил взрыв. Он скончался.