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СК возбудил дело по факту взрыва в Карачаево-Черкесии 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Взрыв в Карачаево-Черкесии: СК возбудил дело
Фото: ТАСС
По факту взрыва в Карачаево-Черкесии, в результате которого пострадали сотрудники силовых ведомств, Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом сообщает сайт регионального отделения СК.
Известно, что по данному делу работает группа следователей и криминалистов, кроме того, привлечены взрывотехники.
У здания ФСБ по Карачаево-Черкессии произошел взрыв
Напомним, ранее в пятницу, 11 декабря стало известно, что возле управления ФСБ в Карачаево-Черкессии прогремел взрыв, пишет «Интерфакс». В результате инцидента пострадали шесть человек: пятеро из них — полицейские, шестой — сотрудник ФСБ, отмечает Ura.ru.
Это уже второй взрыв за день. Ранее утром неизвестный взорвал там же самодельное взрывное устройство, но никто не пострадал. Место происшествия оцепили сотрудники полиции. Спустя пять часов за оцепление прорвался смертник и устроил взрыв. Он скончался.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН объяснил, почему в регионе обостряется вопрос террористической угрозы.
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Комментарии 7
Происшествия , Сергей Гончаров , ФСБ , СКР , РИА Ura.ru , Интерфакс
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