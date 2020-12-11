Квартиру российского мэра попытались сжечь 

В российском городе Дегтярске Свердловской области попытались сжечь квартиру мэра Вадима Пильникова. Входную дверь облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Глава городского округа в это время находился в администрации, пишет Znak.

В результате была повреждена дверь и пол в квартире на третьем этаже. Она находится в муниципальном доме, где живут чиновники. Жильцы сумели потушить пожар до приезда пожарных.

Депутат городской думы Даниэль Марголис рассказал, что поджог могли устроить те, кто недоволен, что мэр «наводит в городе порядок». По его мнению, этим людям не нравится систематизация работы в муниципалитете, из-за чего некоторые могли потерять преференции.

«Если бы от наведения порядка страдали добропорядочные граждане, я не думаю, что они пошли бы жечь что-то», — заключил депутат.