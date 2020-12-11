Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

Названо имя смертника, взорвавшего себя у здания ФСБ по Карачаево-Черкессии 

Вероника Полынина 1 час назад
Названо имя смертника, взорвавшего себя у здания ФСБ по Карачаево-Черкессии
Фото: ФСБ РФ / ТАСС
Стало известно имя смертника, взорвавшего себя возле здания управления ФСБ по Карачаево-Черкессии.
По информации телеграм-канала Life Shot, самоподрыв совершил 41-летний Алан Айбазов.

«Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

У здания ФСБ по Карачаево-Черкессии произошел взрыв
В результате взрыва, как сообщал «Рамблер», пострадали шесть человек — все они являются сотрудниками Федеральной службы безопасности. По данным СМИ, один из пострадавших — заместитель начальника отдела экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаево-Черкесской Республике Аскер Абдуразаков.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что смертник «разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья». Перед взрывом злоумышленник подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками: «Аллах Акбар».
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
Комментарии 11
Происшествия , ФСБ , МВД , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
00:05
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
Общество В мире
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
00:12
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
Происшествия
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
00:30
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение