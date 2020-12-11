Названо имя смертника, взорвавшего себя у здания ФСБ по Карачаево-Черкессии 

Стало известно имя смертника, взорвавшего себя возле здания управления ФСБ по Карачаево-Черкессии.
По информации телеграм-канала Life Shot, самоподрыв совершил 41-летний Алан Айбазов.
«Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
В результате взрыва, как сообщал «Рамблер», пострадали шесть человек — все они являются сотрудниками Федеральной службы безопасности. По данным СМИ, один из пострадавших — заместитель начальника отдела экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаево-Черкесской Республике Аскер Абдуразаков.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что смертник «разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья». Перед взрывом злоумышленник подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками: «Аллах Акбар».