Названо имя смертника, взорвавшего себя у здания ФСБ по Карачаево-Черкессии 

Стало известно имя смертника, взорвавшего себя возле здания управления ФСБ по Карачаево-Черкессии.

«Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В результате взрыва, как сообщал «Рамблер», пострадали шесть человек — все они являются сотрудниками Федеральной службы безопасности. По данным СМИ, один из пострадавших — заместитель начальника отдела экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаево-Черкесской Республике Аскер Абдуразаков.