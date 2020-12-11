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Москва

В Москве задержали иранца, подозреваемого в краже $250 млн 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
В Москве задержали иранца за кражу $250 млн
Фото: РИА Новости
В Москве задержан гражданин Ирана, объявленный в международный розыск по подозрению в хищении $250 млн, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Сотрудниками НЦБ Интерпола совместно с оперативниками Главного управления МВД России по Москве задержан гражданин Исламской Республики Иран Джами Сейедэсмаил», — сообщила Волк.

Она рассказала, что Сейедэсмаил был объявлен в международный розыск в октябре 2020 года.
Сотрудники Интерпола установили, что разыскиваемый въехал на территорию РФ, после чего его задержали на 22-м км Калужского шоссе. Сейчас Сейедэсмаил находится в полиции.
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Происшествия , Ирина Волк , МВД , Интерпол , ИТАР-ТАСС , Иран , Москва
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