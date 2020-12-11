В Москве задержали иранца за кражу $250 млн

«Сотрудниками НЦБ Интерпола совместно с оперативниками Главного управления МВД России по Москве задержан гражданин Исламской Республики Иран Джами Сейедэсмаил», — сообщила Волк.

Она рассказала, что Сейедэсмаил был объявлен в международный розыск в октябре 2020 года.

Сотрудники Интерпола установили, что разыскиваемый въехал на территорию РФ, после чего его задержали на 22-м км Калужского шоссе. Сейчас Сейедэсмаил находится в полиции.