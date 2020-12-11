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Екатеринбурженку посадили за смерть маленькой дочери от побоев 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
На Урале осудили женщину за избиение до смерти дочери
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге суд отправил в колонию женщину, которая насмерть забила семилетнюю дочь. Она сама призналась в совершенном преступлении.
Суд приговорил к лишению свободы 33-летнюю екатеринбурженку, которая до смерти забила собственную дочь. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено еще весной на Кировградской улице в микрорайоне Уралмаш. Женщина «из внезапно возникшей личной неприязни» избивала дочь руками и ремнем, пока та не умерла. После этого преступница рассказала о происшествии соседям, но подоспевшие врачи ничего не смогли сделать.
Жительница Уралмаша не отрицала свою вину, ее версию подтвердили соседи, муж и родственники, а также результаты целого ряда экспертиз. В итоге суд приговорил горе-мать к семи годам колонии общего режима. Следователи, в свою очередь, внесли представления в органы профилактики, чтобы не допустить повторения подобных преступлений.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее жительница соседнего микрорайона Эльмаш убила своего взрослого сына, который требовал у нее денег, и вынесла его труп на улицу.
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Происшествия , ФСИН , ФедералПресс , Свердловская Область
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