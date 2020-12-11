На Урале осудили женщину за избиение до смерти дочери

Екатеринбурге суд отправил в колонию женщину, которая насмерть забила семилетнюю дочь. Она сама призналась в совершенном преступлении.

Суд приговорил к лишению свободы 33-летнюю екатеринбурженку, которая до смерти забила собственную дочь. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено еще весной на Кировградской улице в микрорайоне Уралмаш. Женщина «из внезапно возникшей личной неприязни» избивала дочь руками и ремнем, пока та не умерла. После этого преступница рассказала о происшествии соседям, но подоспевшие врачи ничего не смогли сделать.

Жительница Уралмаша не отрицала свою вину, ее версию подтвердили соседи, муж и родственники, а также результаты целого ряда экспертиз. В итоге суд приговорил горе-мать к семи годам колонии общего режима . Следователи, в свою очередь, внесли представления в органы профилактики, чтобы не допустить повторения подобных преступлений.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее жительница соседнего микрорайона Эльмаш убила своего взрослого сына, который требовал у нее денег, и вынесла его труп на улицу.