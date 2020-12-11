Житель Москвы попытался совершить самоубийство на территории призывного пункта, но его все равно отправили в армию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, произошло это в призывном пункте на Угрешской улице. Жена 24-летнего призывника рассказала, что у него диагностировали плоскостопие, служить он не может, но его силой увезли из дома и заставили подписать бумаги.

Молодой человек протестовал, снял с себя форму, а затем попытался совершить суицид. К нему вызвали врачей и психологов, но в итоге все же отправили служить — в село Бурашево Тверской области. Родственники молодого человека обратились с жалобами в военкомат, полицию и прокуратуру

По их мнению, идет речь о похищении человека и создании угрозы его жизни и здоровью. Их заявления проверяют.

Как сообщал «Рамблер», ранее 18-летний житель подмосковного Подольска покончил с собой накануне отправки в армию.

СМИ писали, что он совершил самоубийство в день, когда должен был явиться в военкомат и отправиться к месту службы. Ночь он провел дома, а утром его тело нашли на улице рядом с турником.