Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве призывник попытался покончить с собой 

Мария Иванова 1 час назад
Житель Москвы попытался совершить самоубийство на территории призывного пункта, но его все равно отправили в армию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, произошло это в призывном пункте на Угрешской улице. Жена 24-летнего призывника рассказала, что у него диагностировали плоскостопие, служить он не может, но его силой увезли из дома и заставили подписать бумаги.
Молодой человек протестовал, снял с себя форму, а затем попытался совершить суицид. К нему вызвали врачей и психологов, но в итоге все же отправили служить — в село Бурашево Тверской области. Родственники молодого человека обратились с жалобами в военкомат, полицию и прокуратуру.
По их мнению, идет речь о похищении человека и создании угрозы его жизни и здоровью. Их заявления проверяют.
Как сообщал «Рамблер», ранее 18-летний житель подмосковного Подольска покончил с собой накануне отправки в армию.
СМИ писали, что он совершил самоубийство в день, когда должен был явиться в военкомат и отправиться к месту службы. Ночь он провел дома, а утром его тело нашли на улице рядом с турником.
Комментарии 101
Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
00:05
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
Общество В мире
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
00:12
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
Происшествия
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
00:30
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
Происшествия
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение