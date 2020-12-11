МВД предлагает расширить список запрещенных веществ 

МВД предлагает взять на контроль оборот в России еще девяти анаболических стероидов и стимуляторов, используемых спортсменами. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Главное управление МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ГУНК) разработало проект постановления правительства РФ, которым предполагается установить меры государственного контроля в отношении девяти новых сильнодействующих веществ: 6-хлортестостерона, овандротона, метилклостебола, метилстенболона, DMAA, N-MePEA, N, N-MePEA, соматотропина и пагоклона. Большинство указанных веществ относится к анаболическим стероидам, а также стимуляторам, используемым в качестве допинга в спортивной среде", — сообщает министерство.

В МВД отмечают, что производство и реализация такого инновационного спортивного питания обладает высокой маржинальностью. Поэтому все больше людей начинает заниматься этим. За 2019 год и девять месяцев 2020 года российскими правоохранителями изъято порядка 1,5 тонны сильнодействующих веществ, из которых более трети — это анаболики.