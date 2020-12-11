Неизвестный совершил самоподрыв в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики. Террорист на машине подъехал к зданию местного управления ФСБ, после чего ворвался во двор и бросился к сотрудникам ведомства, находившимся там. В результате взрыва легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Попытка прорыва неизвестного на территорию, где «правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия», была «предотвращена». Об этом сообщили в НАК.
По данным ведомства, 11 декабря у здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии взорвалась небольшая бомба, а через несколько часов, когда силовики вели работу на месте происшествия, к ним подъехала машина, из нее выбежал смертник и подорвал себя.
Шесть сотрудников ФСБ получили ранения различной степени тяжеcти. Личность нападавшего устанавливается. Известно пока только то, что мужчина приехал к месту атаки на списанной еще в 2016 году в утиль машине, пишет газета «Известия».
На коротком видео с места событий, опубликованном изданием Baza, видно окровавленное тело, лежащее возле входа в здание. Вокруг него асфальт усыпан осколками и плотью.
В середине октября силовики понесли потери в ходе перестрелки с боевиками в Грозном, столице Чечни. Были уничтожены четыре террориста, но при этом погибли три сотрудника правоохранительных органов.
По данным силовиков, неустановленная бандгруппа в Октябрьском районе города планировала террористические атаки.
В начале октября в Чеченской Республике были ликвидированы в ходе спецоперации еще два вооруженных боевика. Перестрелка произошла в районе сельского поселения Ассиновская Серноводского района Чечни. Некая неустановленная бандгруппа планировала террористические акты.
«Планировали теракты, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства», — отмечали в НАК.
Ранее, в начале августа, в другой части Кавказа — Ингушетии — произошел ночной бой между боевиками и правоохранительными органами РФ. В ходе перестрелки были убиты два члена бандподполья. В ходе операции прилегающие к району боя улицы были перекрыты военными грузовиками «Урал» — доступ для местных жителей в район был ограничен, — однако к 7 часам утра по московскому времени режим КТО был снят.
Спецоперация могла быть связана с убийством росгвардейца Увайса Алиева. 28 июля его автомобиль обстреляли в 300 метрах от федеральной трассы «Кавказ», старший лейтенант погиб, злоумышленники — трое человек — похитили его табельное оружие.
СМИ сообщали, что Алиева могли убить боевики банды Аслана Бютукаева, которые скрывались в лесах Сунженского района на границе с Чечней. Среди деревьев был найден блиндаж. Сам Бютукаев — фигурант уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово, унесшем жизни 37 человек.
Стоит добавить, что 2020 год для российских силовиков был весьма эффективным в вопросе противодействия терроризму. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), на стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. Силовики также пресекли деятельность 55 законспирированных ячеек террористов.
Десятки боевиков, по данным властей, убиты в ходе контртеррористических операций. Среди них — восемь главарей банд. Задержаны были еще 36 руководителей группировок, а также 162 боевика и 591 пособник террористов. При этом руководство спецслужб РФ отмечает, что террористы действуют по всей территории России.