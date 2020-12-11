Появилось видео с места подрыва смертника у ФСБ на Кавказе 

У здания ФСБ в Карачаево-Черкессии произошел взрыв. Видео с места ЧП публикует Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, смертник совершил подрыв возле входа в отдел ФСБ по Малокарачевскому району в селе Учкекен. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть сотрудники силового ведомства и гражданские лица.