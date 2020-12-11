Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые страшные истории про террористов
Самые страшные истории про террористов Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Появилось видео с места подрыва смертника у ФСБ на Кавказе 

Алевтина Жаркова 32 минуты назад
У здания ФСБ в Карачаево-Черкессии произошел взрыв. Видео с места ЧП публикует Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, смертник совершил подрыв возле входа в отдел ФСБ по Малокарачевскому району в селе Учкекен. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть сотрудники силового ведомства и гражданские лица.
Устроивший взрыв мужчина мог являться участником экстремистской группировки. Как сообщают в СМИ злоумышленник подорвал себя с криками: «Аллах Акбар!». Сейчас место происшествия оцеплено.
Происшествия , Видео , ФСБ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места подрыва смертника у ФСБ на Кавказе
00:24
Появилось видео с места подрыва смертника у ФСБ на Кавказе
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в микроавтобусе
00:12
Россиянин поджег себя и жену в микроавтобусе
Происшествия
Бетононасос устроил массовую аварию во Владивостоке
00:30
Бетононасос устроил массовую аварию во Владивостоке
Происшествия
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Реакция Эрдогана на парад в Баку попала на видео
01:08
Реакция Эрдогана на парад в Баку попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение