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Москва

На берег Каспийского моря выбросило сотни мертвых тюленей 

Lenta.ru 1 час назад
На берег Каспийского моря выбросило сотни мертвых тюленей
Фото: РИА «Дагестан»
На берегу Каспийского моря в Дагестане за четыре дня обнаружили 272 туши мертвых тюленей. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Росрыболовства, передает «Интерфакс».
Сотни мертвых животных выбросило на сушу на территории от Махачкалы до поселков Сулак и Самур. Они занесены в Красную книгу, подчеркнули в ведомстве.
Больше всего туш обнаружили на северной части побережья от Махачкалы до Сулака. Ученые устанавливают причину массовой гибели тюленей. По одной из версий, это произошло из-за инфекционного заболевания вирусного или бактериального происхождения.
6 декабря заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов нашел на берегу Каспийского моря 17 мертвых тюленей. По его предположению, животные задохнулись в мутной воде, в которую попадают нечистоты, или попали в сети браконьеров.
В АНО «Каспийский природоохранный центр» не исключили версию Никомагомедова. Замминистра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гуйсенбеков заявил, что причина гибели животных будет выясняться, этим займутся профильные ведомства — Росприроднадзор и Росрыболовство.
В октябре множество мертвой рыбы и морских животных нашли на берегах Халактырского залива на Камчатке. Среди версий рассматривались техногенные причины, утечка токсичных веществ и красный прилив, вызванный цветением водорослей.
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Происшествия , Росрыболовство , Азербайджан , Махачкала , Республика Дагестан , Самур , Сулак
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