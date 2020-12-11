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Москва

Рейды ОМОН по барам Петербурга попали на видео 

Вадим Дроздов 46 минут назад
В Санкт-Петербурге множество заведений общественного питания отказались соблюдать запретные меры, связанные с пандемией COVID-19. В северной столице была создана целая "карта сопротивления". Владельцы заведений отказываются закрываться на новогодние праздники.
«Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — написано в описании карты.
Власти Санкт-Петербурга ввели запрет на работу кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января, а также закрыли театры, музеи, выставки до 10 января.
4 декабря бизнес потребовал от городских властей смягчить введённые ограничения.
Происшествия , Видео , Правительство Санкт-Петербурга
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