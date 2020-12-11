Лошадь откусила нос прохожему и попала на видео 

Санкт-Петербурге лошадь на улице откусила часть носа мужчине. Очевидцы говорят, что пострадавший сам виноват, что полез к лошади целоваться. Животное восприняло это как агрессию и ответило. Наездница немедленно бросилась мужчине на помощь. Пострадавшего госпитализировали, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. На рану наложили 15 швов.

Сам пострадавший утверждает, что он спросил разрешения погладить и покормить лошадь. Наездница дала ему морковку, но не предупредила, что кормить нужно с раскрытой ладони. «Лошадь ко мне приластилась на плечо, повернулась и откусила мне нос. Это произошло моментально», — заявил петербуржец. Он собирается требовать денежную компенсацию от наездницы.