Появилось видео пожара лаборатории в Красногорске 

Вечером 10 декабря в подмосковном городе Красногорск произошло возгорание в научном центре биомедицинских технологий ФМБА России . Здание было оборудовано пожарной сигнализацией, которая успешно сработала. Дежурные сотрудники НЦБМТ ФМБА России вызвали МЧС и попытались потушить пожар своими силами и средствами. При пожаре у здания обрушилась крыша. Пострадавших нет. Огонь распространился примерно на 200 квадратных метров. В 20:47 пожар был локализован. К тушению привлечены 63 человека и 18 единиц техники.

Научный центр ФМБА находится в поселке Светлые Горы в городском округе Красногорск. Он был создан в мае 2002 года в целях развития биологической медицины, экспериментального биомоделирования, противодействия биотерроризму и создания новых средств биозащиты.