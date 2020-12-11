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Появилось видео пожара лаборатории в Красногорске 

Вадим Дроздов 18 минут назад
Вечером 10 декабря в подмосковном городе Красногорск произошло возгорание в научном центре биомедицинских технологий ФМБА России. Здание было оборудовано пожарной сигнализацией, которая успешно сработала. Дежурные сотрудники НЦБМТ ФМБА России вызвали МЧС и попытались потушить пожар своими силами и средствами. При пожаре у здания обрушилась крыша. Пострадавших нет. Огонь распространился примерно на 200 квадратных метров. В 20:47 пожар был локализован. К тушению привлечены 63 человека и 18 единиц техники.
Научный центр ФМБА находится в поселке Светлые Горы в городском округе Красногорск. Он был создан в мае 2002 года в целях развития биологической медицины, экспериментального биомоделирования, противодействия биотерроризму и создания новых средств биозащиты.
Происшествия , Видео , Федеральное медико-биологическое агентство , МЧС
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