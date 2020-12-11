В Дагестане хирург напал с ножом на замглавврача

Конфликт между двумя медработниками перерос в поножовщину, ранен заместитель главного врача Центральной районной больницы в Буйнакском районе Дагестана

Уточняется, что инцидент произошёл в кабинете замглавврача ЦРБ. Хирург нанёс руководителю несколько ударов ножом, замглавврача понадобилась помощь коллег. Он сообщил о преступлении в полицию, передаёт «Интерфакс — Юг и Северный Кавказ» со ссылкой на собственные источники.

Причины конфликта устанавливаются. Собран материал для уголовного дела, отметил собеседник агентства в правоохранительных органах региона.

Как писал NEWS.ru, в Петербурге задержан мужчина, сломавший школьнику руку на детской площадке. Его обвинили в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью». Инцидент произошёл на детской площадке 5 декабря.