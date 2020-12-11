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Москва

В Дагестане хирург напал на замглавврача больницы с ножом 

News.ru 49 минут назад
В Дагестане хирург напал с ножом на замглавврача
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Конфликт между двумя медработниками перерос в поножовщину, ранен заместитель главного врача Центральной районной больницы в Буйнакском районе Дагестана.
Уточняется, что инцидент произошёл в кабинете замглавврача ЦРБ. Хирург нанёс руководителю несколько ударов ножом, замглавврача понадобилась помощь коллег. Он сообщил о преступлении в полицию, передаёт «Интерфакс — Юг и Северный Кавказ» со ссылкой на собственные источники.
Причины конфликта устанавливаются. Собран материал для уголовного дела, отметил собеседник агентства в правоохранительных органах региона.
Как писал NEWS.ru, в Петербурге задержан мужчина, сломавший школьнику руку на детской площадке. Его обвинили в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью». Инцидент произошёл на детской площадке 5 декабря.
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Происшествия , Криминал , Интерфакс , Санкт-Петербург
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