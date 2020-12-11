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Смертельное ДТП с участием российских миротворцев произошло в Карабахе 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Двое погибли: ДТП с машиной миротворцев в Карабахе
Фото: facebook
Два человека погибли в результате аварии с участием автомобиля российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.
По данным госслужбы, машина марки Suzuki Vitara съехал с проезжей части и столкнулся с автомобилем "Урал" российских миротворцев. В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля Suzuki, их личности устанавливаются, указано в сообщении.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
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Происшествия , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения
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