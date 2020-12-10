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В Грузии произошло землетрясение около города Боржоми 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 38 минут назад
Около города Боржоми произошло землетрясение
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло зафиксировано вечером в четверг 10 декабря на юго-западе Грузии, в регионе Самцхе-Джавахети. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
По данным сейсмологов, в 22:53 по местному времени (21:53 по московскому) были зарегистрированы подземные толчки. Источник колебаний находился в 12 км к юго-западу от города Боржоми.
Агентство передает, что центр землетрясения расположен на глубине 13 км. По предварительным данным, пострадавших нет.
Накануне сообщалось о сильном землетрясении на территории Иркутской области и республики Бурятия. Около 20 школ и ряд других социальных учреждений в Иркутске пострадали после подземных толчков.
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Происшествия , Боржоми , Грузия
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