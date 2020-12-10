Против Ефремова подали новый иск 

Виталий Захаров, старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, направил в Пресненский суд Москвы новый иск к актеру.
Как пишет «Московский комсомолец», адвокат Виталия Захарова направил в суд иск на 300 тысяч рублей о возмещении судебных издержек. В такую сумму была оценена работа двух рязанских адвокатов, представлявших интересы потерпевшего во время процесса над Ефремовым.
«В принципе сумма небольшая, по сравнению с той, какая была выплачена Ефремовым его адвокату. Насколько я помню, в СМИ писали, что она достигала 11 миллионов рублей», — отметил адвокат Захарова Сергей Аверцев.
Иск направлен судье Елене Абрамовой, которая вынесла приговор Ефремову. В ближайшее время Пресненский суд должен принять на рассмотрение или отклонить иск.
Как сообщал «Рамблер», потерпевшими по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова были признаны четыре человека: вдова, брат и двое сыновей Сергея Захарова. Интересы троих потерпевших представлял адвокат Александр Добровинский, старший сын Захарова Виталий нанял своих адвокатов.